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(Баранова) Наталья Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.08.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904 ст.

Отец: Баранов Степан Петрович

Мать: Баранова Мария Ивановна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова, крестьянин Степан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
22.08.1904 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова запасный рядовой из крестьян Василий Кириллов и того же уезда и волости, деревни Хотебцова, крестьянка Александра Андреева Б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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