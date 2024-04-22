(Баранова) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1904 ст.
Отец: Баранов Степан Петрович
Мать: Баранова Мария Ивановна
Запись №10 Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова, крестьянин Степан Петров и законная жена его Мария Иванова; оба православного вероисповедания
Крещение
22.08.1904 ст.
Христорождественская церковь, Мытники, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Хотебцова запасный рядовой из крестьян Василий Кириллов и того же уезда и волости, деревни Хотебцова, крестьянка Александра Андреева Б... Показать все
Смерть
Неизвестно