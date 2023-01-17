Хахалев Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Хахалева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Хахалева София Герасимовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Хахалев Артамон Дмитриевич
Мать ребёнка: Хахалева София Герасимовна
Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно