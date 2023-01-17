Хахалев Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалев Дмитрий Андреевич

Хахалев Дмитрий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Хахалева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Хахалева София Герасимовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Хахалев Артамон Дмитриевич

Мать ребёнка: Хахалева София Герасимовна

Большое Городище, Шебекинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close