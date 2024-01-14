Гоголев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Кыдана Васильевна
Мать ребёнка: Куличкина Анна Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Куличкина Анна Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Куличкина Анна Валериановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Кира Васильевна
Мать ребёнка: Куличкина Анна Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно