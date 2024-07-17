Улейчик Таиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садовничая Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенчик Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселевич Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Улейчик Леонид Константинович
Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно