Улейчик Таиса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУлейчик Таиса

Улейчик Таиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садовничая Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенчик Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселевич Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Улейчик Леонид Константинович

Отец ребёнка: Улейчик Константин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Константин Антонович

Смерть
Неизвестно

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