Пастухов Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Андрей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пастухов Михаил Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Лев Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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