Воробьев Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Алексей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1939

Дата смерти

23.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1939

Отец: Воробьев Егор Герасимович

Мать: Воробьева (Садикова) Иринья Федоровна

Рождение ребёнка
23.05.1968

Дочь: Строганова (Воробьева) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва (Жукова) Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
11.06.1973

Дочь: Медведева (Воробьёва) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Воробьёва (Жукова) Зоя Алексеевна

Смерть
23.07.2008

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