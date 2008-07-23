Воробьев Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1939
Дата смерти23.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1939
Рождение ребёнка
23.05.1968
Дочь: Строганова (Воробьева) Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва (Жукова) Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1973
Дочь: Медведева (Воробьёва) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Воробьёва (Жукова) Зоя Алексеевна
Смерть
23.07.2008