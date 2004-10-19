Кайров Геннадий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайров Геннадий Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайров Трофим Эдуардович

Мать: Журавлева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайров ?

Мать ребёнка: Кайрова Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пугачёва Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Кайрова Лидия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайрова Лидия Захаровна

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