Кайров Геннадий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кайров Трофим Эдуардович
Мать: Журавлева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайров ?
Мать ребёнка: Кайрова Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пугачёва Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Кайрова Лидия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кайрова Лидия Захаровна