Семенкова Дарья Васильева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенкова Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1900

Сын: Семенков Петр Тарасович

Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)

Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.

Дочь: Коровина (Семенкова) Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)

Борисково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.

Сын: Семенов Яков Тарасович

Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)

Рождение ребёнка
1912

Сын: Семенков Илья Тарасович

Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)

Смерть
Неизвестно

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