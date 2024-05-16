Семенкова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1900
Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)
Рождение ребёнка
03.08.1903 ст.
Дочь: Коровина (Семенкова) Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)
Борисково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Семенков Тарас Феоктистович (Фитисович)
Смерть
Неизвестно