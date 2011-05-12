Куренков Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.08.32
Дата смерти12.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.32
Бракосочетание
1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1963
Дочь: Асабина Галина Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.1965
Сын: Куренков Владимир Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.2011