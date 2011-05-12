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Куренков Борис Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.08.32

Дата смерти

12.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.32

Отец: Куренков Василий Федорович

Мать: Куренкова Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1956

Жена: скрыто настройками приватности

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: Асабина Галина Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Талдом, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Куренков Владимир Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Талдом, Талдомский, Московская область
Смерть
12.05.2011
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