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Крюков Григорий Михайлович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Крюков Михаил Григорьевич

Мать: Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
1892

Жена: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Крюков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Крюкова) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Крюков Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна

Смерть
1908
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно

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