Крюков Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Крюков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Крюкова) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Крюков Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Крюкова (Тимофеева) Серафима Андреевна
Смерть
1908
Похороны
Неизвестно