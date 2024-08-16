Демильханов Султан Шахидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демильханов Султан Шахидович

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Место рождения

Чечен-Аул, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

1929

Дата смерти

20.02.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шахид

Мать: Баксут

Чечен-Аул, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Рождение ребёнка
25.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бисултанова Руман Суолтбековна

Смерть
20.02.1976

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