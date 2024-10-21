Ахмаев Дмитрий Александрович
Место рожденияг.Прокопьевск Кемеровской области
Дата рождения09.04.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978
Отец: Ахмаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.2003
Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна
Рождение ребёнка
10.01.2006
Сын: Ахмаев Савелий Дмитриевич
Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна
Рождение ребёнка
01.12.2009
Дочь: Ахмаева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна