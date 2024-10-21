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Ахмаев Дмитрий Александрович

Место рождения

г.Прокопьевск Кемеровской области

Дата рождения

09.04.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1978

Отец: Ахмаев Александр

Мать: Данилкина Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Владилина Александровна

Рождение ребёнка
06.02.2003

Сын: Ахмаев Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.2006

Сын: Ахмаев Савелий Дмитриевич

Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.12.2009

Дочь: Ахмаева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Суворова Владилина Александровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

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