Караченкова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1980
Отец: Фелянов Анатолий
Мать: Фелянова Тамара Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шпицина н н
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.2000
Сын: Шипицин Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич
Рождение ребёнка
02.12.2007
Сын: Караченков Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич
Рождение ребёнка
22.12.2013
Сын: Караченков Андрей Максимович
Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич