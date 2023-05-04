Караченкова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараченкова Татьяна Анатольевна

Караченкова Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1980

Отец: Фелянов Анатолий

Мать: Фелянова Тамара Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караченков Максим Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шпицина н н

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.2000

Сын: Шипицин Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич

Рождение ребёнка
02.12.2007

Сын: Караченков Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич

Рождение ребёнка
22.12.2013

Сын: Караченков Андрей Максимович

Отец ребёнка: Караченков Максим Анатольевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.