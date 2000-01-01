Евдотия Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдотия Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

20.02.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Давидов

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Улина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Давидов

Рождение ребёнка
03.08.1790

Сын: Антоний Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Давидов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Давидов

Рождение ребёнка
29.06.1792

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Давидов

Смерть
20.02.1815
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