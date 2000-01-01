Евдотия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти20.02.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Давидов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Улина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Давидов
Рождение ребёнка
03.08.1790
Сын: Антоний Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Давидов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Давидов
Рождение ребёнка
29.06.1792
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Давидов
Смерть
20.02.1815