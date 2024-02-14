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Шайбеков Рифхат

Место рождения

д. Биштякя Кармаскалинского района БАССР

Дата рождения

16.12.1934

Дата смерти

09.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.1993
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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