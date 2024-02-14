Шайбеков Рифхат
Место рожденияд. Биштякя Кармаскалинского района БАССР
Дата рождения16.12.1934
Дата смерти09.12.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.1993
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно