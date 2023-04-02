Шведовская Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовская Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1875 ст.

Дочь: Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Фёкла Антоновна.
Рождение ребёнка
07.04.1879 ст.

Сын: Шведовский Мартин Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Шведовский Алексей Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Шведовский Мартин Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
25.05.1882 ст.

Дочь: Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.03.1885 ст.

Сын: Шведовский Пётр Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
07.03.1885 ст.

Сын: Шведовский Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.

Сын: Шведовский Константин Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.06.1887 ст.

Дочь: Галензовская Елена Терентьевна

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.01.1892 ст.

Сын: Шведовский Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.10.1893 ст.

Сын: Шведовский Пётр Терентьевич

Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Терентий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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