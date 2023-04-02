Шведовская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Мартин Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Алексей Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Мартин Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Дочь: Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Пётр Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Константин Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Дочь: Галензовская Елена Терентьевна
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович
Сын: Шведовский Пётр Терентьевич
Отец ребёнка: Шведовский Терентий Семёнович