Петрова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Анисия Ефимовна

Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Мирон Ефимович

Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван Ефимович

Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Ефим Степанович

Смерть
Неизвестно

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