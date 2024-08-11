Петрова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Анисия Ефимовна
Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иван Ефимович
Отец ребёнка: Петров Ефим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно