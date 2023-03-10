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(Момзырева) Анна Андреева
(Момзырева) Анна Андреева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.1875
Пол
Женский
Отец
Момзырев Андрей Яковлев
1848 г.р.
Мать
(Момзырева) Пелагея Филиппова
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1875
Отец:
Момзырев Андрей Яковлев
Мать:
Пелагея Филиппова
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