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(Момзырева) Анна Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1875

Отец: Момзырев Андрей Яковлев

Мать: Пелагея Филиппова

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