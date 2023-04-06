Левчук (Казакова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчук (Казакова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд

Дата рождения

20.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1973

Отец: Казаков Николай Алексеевич

Мать: Казакова Елена Ивановна

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
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