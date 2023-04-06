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Левчук (Казакова) Ольга Николаевна
Левчук (Казакова) Ольга Николаевна
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Место рождения
Вильнюс
, Решанская волость, Виленский уезд
Дата рождения
20.09.1973
Пол
Женский
Отец
Казаков Николай Алексеевич
1938 г.р.
Мать
Казакова (Шиманская) Елена Ивановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1973
Отец:
Казаков Николай Алексеевич
Мать:
Казакова Елена Ивановна
Вильнюс
, Решанская волость, Виленский уезд
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