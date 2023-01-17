Хакимова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анохин Николай Николаевич
Мать: Васина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.2016
Дочь: Хакимова Каролина Руслановна
Отец ребёнка: Хакимов Руслан Мукимович
Рождение ребёнка
17.07.2019
Дочь: Хакимова Есения Руслановна
Отец ребёнка: Хакимов Руслан Мукимович
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно