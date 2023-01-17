Хакимова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хакимова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анохин Николай Николаевич

Мать: Васина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
15.05.2016

Дочь: Хакимова Каролина Руслановна

Отец ребёнка: Хакимов Руслан Мукимович

Рождение ребёнка
17.07.2019

Дочь: Хакимова Есения Руслановна

Отец ребёнка: Хакимов Руслан Мукимович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Руслан Мукимович

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