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Барсук Алиса Анатольевна
Барсук Алиса Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.2016
Пол
Женский
Отец
Барсук Анатолий Викторович
1990 г.р.
Мать
Барсук (Юденко) Виктория Владиславовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.2016
Отец:
Барсук Анатолий Викторович
Мать:
Барсук Виктория Владиславовна
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