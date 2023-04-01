Климова Устиния Григориева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Климов Иван Иванов
Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Климов Степан Иванов
Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Климова Мария Иванова
Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно