Климова Устиния Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Устиния Григориева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Климов Иван Иванов

Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Климов Степан Иванов

Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Климова Мария Иванова

Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Климов Иван Харитонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Иван Харитонов

Смерть
Неизвестно
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