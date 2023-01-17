Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.04.1879
Дата смерти11.01.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879
Отец: Тюленев Иван Михайлович
Мать: Тюленева Анна Дмитриевна
Бракосочетание
13.11.1906
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Дочь: Яковлева Антонина Ефимовна
Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
16.08.1909 ст.
Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1958