Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Тюленева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Пашия, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

10.04.1879

Дата смерти

11.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1879

Отец: Тюленев Иван Михайлович

Мать: Тюленева Анна Дмитриевна

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
13.11.1906

Муж: Яковлев Ефим Яковлевич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Дочь: Яковлева Антонина Ефимовна

Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1909 ст.

Сын: Яковлев Аркадий Ефимович

Отец ребёнка: Яковлев Ефим Яковлевич

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Ефим Яковлевич

Смерть
11.01.1958
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