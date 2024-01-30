Басенко Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басенко Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басенко Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басенко Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басенко Антон Гаврилович

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басенко Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басенко Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ткаченко Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Басенко Гавриил

Смерть
Неизвестно

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