Басенко Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басенко Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басенко Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басенко Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ткаченко Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Басенко Гавриил
Смерть
Неизвестно