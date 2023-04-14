Демидова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ЖД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1987

Дочь: Демидова Алеся Анатольевна

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
25.02.1987

Дочь: Демидова Снежанна Анатольевна

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Аливия Анатольевна

Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Анатолий Владимирович

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