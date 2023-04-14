Демидова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1987
Дочь: Демидова Алеся Анатольевна
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
25.02.1987
Дочь: Демидова Снежанна Анатольевна
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Аливия Анатольевна
Отец ребёнка: Демидов Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно