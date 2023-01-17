Браславская Маня Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Отец: Браславский Григорий Яковлевич
Мать: Браславская Руня
Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Смерть
1941
Погибла в Шоа, расстрел в конце 1941. Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.