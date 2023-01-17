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Браславская Маня Григорьевна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: Браславский Григорий Яковлевич

Мать: Браславская Руня

Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
Смерть
1941
Погибла в Шоа, расстрел в конце 1941. Сведения взяты из листа свидетельских показаний Сариты Розиной (Шульц) с сайта Яд Вашем.
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