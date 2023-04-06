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Неонила Никифорова

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Место рождения

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пугачев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Наумов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Соломония Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Наумов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Наумов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Сын: Андреий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Наумов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.06.1876

Дочь: Агрипена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Наумов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Наумов

Смерть
Неизвестно
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