Неонила Никифорова
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Григорий Наумов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Соломония Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Наумов
Рождение ребёнка
1871
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Наумов
Рождение ребёнка
11.08.1873
Сын: Андреий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Наумов
Рождение ребёнка
15.06.1876
Дочь: Агрипена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Наумов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Наумов
Смерть
Неизвестно