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Вавилов Иван Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1861

Отец: Вавилов Степан Ермолаевич

Мать: Вавилова Матрона Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.09.1879

Жена: Вавилова Татьяна Васильевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.01.1880
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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