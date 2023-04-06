Булатов Ефим Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915
Сын: Булатов Александр Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917