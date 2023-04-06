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Булатов Ефим Никифорович

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Булатов Никифор Софронович

Мать: Булатова Татьяна Васильева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Жена: Булатова Марфа Спиридонова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Булатов Александр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
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