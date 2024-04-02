Ахмедов Шарафутдин Ахмад улы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Никах
27.03.1886
Шамсежамал дочь ясачного мусульманина Сабита Ахмади углы 18 лет из дер. Ст.Роман и Шарафетдин Ахмад углы из дер. Ст.Роман 25 лет. Никах читал указный мулла имам и хатыб и мугаллим Хайрулла Хабибулла у... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1889
Дочь: Шарафутдинова Миннежамал Шарафутдин кызы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
10.09.1893
Сын: Шарафутдинов Гарафетдин Шарафутдин улы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
02.05.1895
Дочь: Шарафутдинова Хубжамал Шарфутдин кызы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Шарафутдинова Бибимаужуда Шарафутдин кызы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
16.04.1900
Сын: Шарафутдинов Мингул Шарафутдин улы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
17.10.1902
Сын: Шарафутдинов Гарафутдин Шарафутдин улы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
03.04.1905
Дочь: Шарафутдинова Мавгиза Шарафутдин кызы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Рождение ребёнка
09.02.1987
Дочь: Шарафутдинова Гульжамал Шарафутдин кызы
Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно