Ахмедов Шарафутдин Ахмад улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмедов Шарафутдин Ахмад улы

Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
27.03.1886

Жена: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Шамсежамал дочь ясачного мусульманина Сабита Ахмади углы 18 лет из дер. Ст.Роман и Шарафетдин Ахмад углы из дер. Ст.Роман 25 лет. Никах читал указный мулла имам и хатыб и мугаллим Хайрулла Хабибулла у... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1889

Дочь: Шарафутдинова Миннежамал Шарафутдин кызы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Шарафутдинов Гарафетдин Шарафутдин улы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1895

Дочь: Шарафутдинова Хубжамал Шарфутдин кызы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1897

Дочь: Шарафутдинова Бибимаужуда Шарафутдин кызы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1900

Сын: Шарафутдинов Мингул Шарафутдин улы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1902

Сын: Шарафутдинов Гарафутдин Шарафутдин улы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1905

Дочь: Шарафутдинова Мавгиза Шарафутдин кызы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1987

Дочь: Шарафутдинова Гульжамал Шарафутдин кызы

Мать ребёнка: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабитова Шамсижамал Сабит кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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