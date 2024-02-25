Гильд Маргарета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГильд Маргарета

Гильд Маргарета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гильд Анна Мария

Отец ребёнка: Гильд Иоганнес

Рождение ребёнка
1849

Сын: Гильд Иоганнес

Отец ребёнка: Гильд Иоганнес

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильд Иоганнес

Отец ребёнка: Гильд Иоганнес

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильд Иоганнес

Смерть
1809
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close