Гильд Маргарета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гильд Анна Мария
Отец ребёнка: Гильд Иоганнес
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гильд Иоганнес
Отец ребёнка: Гильд Иоганнес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильд Иоганнес
Отец ребёнка: Гильд Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильд Иоганнес
Смерть
1809