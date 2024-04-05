Нестерова Надежда Ефграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Надежда Ефграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

13.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Нестеров Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1913

Дочь: Нестерова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Нестерова Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Кирилл Васильевич

Смерть
13.03.1915
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