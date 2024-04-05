Нестерова Надежда Ефграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти13.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Нестеров Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1913
Дочь: Нестерова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Нестерова Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Нестеров Кирилл Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1915