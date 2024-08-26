Максимова Марья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1772 ст.
Муж: Максимов Владимир
Залужье, Сямженский район, Северный край
(1 запись) поместья Ивана Михайловича Челищева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно