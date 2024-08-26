Максимова Марья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Марья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1772 ст.

Муж: Максимов Владимир

Залужье, Сямженский район, Северный край
(1 запись) поместья Ивана Михайловича Челищева https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/604109#7
Смерть
Неизвестно

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