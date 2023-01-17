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Козлов Павел Анурьевич

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Жена: Козлова Александра Афанасьевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Поручители: по жениху - крестьяне деревни Ковшово Алексей Козлов и Высоковской волости деревни Давыдково крестьянин Александр Федоров Фрягин; по невесте - деревни Осипова крестьянский сын Андрей Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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