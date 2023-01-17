Козлов Павел Анурьевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Поручители: по жениху - крестьяне деревни Ковшово Алексей Козлов и Высоковской волости деревни Давыдково крестьянин Александр Федоров Фрягин; по невесте - деревни Осипова крестьянский сын Андрей Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно