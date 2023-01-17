Лужнова (Милохина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1952
Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич
Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область