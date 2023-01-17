Лужнова (Милохина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужнова (Милохина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.02.1952

Сын: Лужнов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лужнов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лужнов Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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