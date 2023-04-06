Макова Степанида
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Маков Федор Иудович
Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ромашина Ксения Макова
Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маков Степан Иудович
Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно