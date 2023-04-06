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Макова Степанида

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Маков Федор Иудович

Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ромашина Ксения Макова

Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Маков Степан Иудович

Отец ребёнка: Маков Иуда Филимонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маков Иуда Филимонович

Смерть
Неизвестно
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