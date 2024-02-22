Анастасия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евгения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Антип Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кирей Симёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Антон Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сидор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лукерья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Кузьмин

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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