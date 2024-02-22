Анастасия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евгения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Рождение ребёнка
1781
Сын: Антип Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кирей Симёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Рождение ребёнка
1790
Сын: Антон Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сидор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лукерья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Кузьмин
Смерть
Неизвестно