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Пак Яна Руслановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2009

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2009

Отец: Ким Руслан Рудольфович

Мать: Пак Елена

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