Колосова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1774 ст.

Отец: Колосов Петр Иванович

Мать: Колосова Параскева

У казака Петра Колосова дочь Анна у коей восприемники: отцем - ефрейтор Данило Шангин, мать - ево Колосова дочь девица Елена. Нерчинского сереброплавилного завода прихода Петропавловской церкви. ГАЗК ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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