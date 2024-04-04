Колосова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1774 ст.
Отец: Колосов Петр Иванович
Мать: Колосова Параскева
У казака Петра Колосова дочь Анна у коей восприемники: отцем - ефрейтор Данило Шангин, мать - ево Колосова дочь девица Елена. Нерчинского сереброплавилного завода прихода Петропавловской церкви. ГАЗК ... Показать все
Смерть
Неизвестно