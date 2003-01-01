Мигдисов Арег Арташесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигдисов Арег Арташесович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Мигдисов А.С.

Мать: Мигдисова Елена Эрнестовна

Смерть
2003
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