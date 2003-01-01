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Мигдисов Арег Арташесович
Мигдисов Арег Арташесович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1933
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Мигдисов А.С.
Мать
Мигдисова (Беккер) Елена Эрнестовна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Мигдисов А.С.
Мать:
Мигдисова Елена Эрнестовна
Смерть
2003
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