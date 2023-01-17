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Водолага Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Водолага Иван Кириллович

Мать: Водолага Наталья (Остаповна)

Рождение ребёнка
1779

Сын: Водолага Данило Григорьевич

Мать ребёнка: Водолага Акилина (Ивановна)

Крещение
02.03.1781
Малая Даниловка, Белопольский район, Сумская область
Место жительства
Неизвестно
Зайченки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водолага Акилина (Ивановна)

Смерть
1812
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