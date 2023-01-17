Водолага Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1779
Сын: Водолага Данило Григорьевич
Мать ребёнка: Водолага Акилина (Ивановна)
Крещение
02.03.1781
Малая Даниловка, Белопольский район, Сумская область
Место жительства
Неизвестно
Зайченки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1812