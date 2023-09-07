Хомутова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хомутов Матвей
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Чупина Ангелина Александровна
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Нина Александровна
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Анна Александровна
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Чупин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно