Обухов Сила Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Обухов Кирилл Дементиев
Мать: Обухова Улитта Диомидова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Обухов Козьма Силов
Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1848
Сын: Обухов Фрол Силов
Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1857
Бракосочетание
25.10.1881 ст.
Жена: Обухова Акилина Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Васса Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881