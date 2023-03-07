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Обухов Сила Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1881

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1785 г.р.

Жена

1860 г.р.
1815 г.р.

Дети

1841 г.р.
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1848 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Обухов Кирилл Дементиев

Мать: Обухова Улитта Диомидова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Обухов Козьма Силов

Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Обухов Фрол Силов

Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова

Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Васса Иванова

Бракосочетание
25.10.1881 ст.

Жена: Обухова Акилина Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Васса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881
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