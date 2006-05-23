Головюк Андрей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1959
Дочь: Головюк Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Велина Вавренюк Валерьевна
Рождение ребёнка
20.01.1964
Сын: Головюк Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Велина Вавренюк Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно