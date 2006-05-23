Головюк Андрей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головюк Андрей Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

VL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1959

Дочь: Головюк Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Велина Вавренюк Валерьевна

Рождение ребёнка
20.01.1964

Сын: Головюк Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Велина Вавренюк Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велина Вавренюк Валерьевна

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