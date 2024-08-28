(Шроо) Мария Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шроо) Мария Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детцель Лоренц

Рождение ребёнка
1858

Сын: Детцель Иосиф

Отец ребёнка: Детцель Лоренц

Рождение ребёнка
1866

Сын: Детцель Иоган Петер

Отец ребёнка: Детцель Лоренц

Смерть
Неизвестно

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