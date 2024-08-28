(Шроо) Мария Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Детцель Лоренц
Рождение ребёнка
1858
Сын: Детцель Иосиф
Отец ребёнка: Детцель Лоренц
Рождение ребёнка
1866
Сын: Детцель Иоган Петер
Отец ребёнка: Детцель Лоренц
Смерть
Неизвестно