Пешкова (Казанова) Ульяния Лупповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1886
Бракосочетание
22.01.1906
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Семён Григорьевич Еськов и Ульян Семенович Чёрных, по невесте: Андрей Мещеряков и Тимофей Михайлович Мещеряков
Смерть
Неизвестно