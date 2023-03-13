Пешкова (Казанова) Ульяния Лупповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Казанова) Ульяния Лупповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1886

Отец: Казанов Лупп (Лупан) Михайлович

Мать: Казанова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Пешков Андрей Николаевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
по жениху: Семён Григорьевич Еськов и Ульян Семенович Чёрных, по невесте: Андрей Мещеряков и Тимофей Михайлович Мещеряков
Смерть
Неизвестно
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