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Сомко Яким Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.05.1663

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сом Семен

Мать: не указана

з переяславського міщанського роду (http://ru.rodovid.org/wk/Запись:219102)
Работа или профессия
1654
Сотник переяславского полка
Работа или профессия
1660
наказной гетьман Лівобережної України (1660—1663)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Якимовна

Мать ребёнка: Ирина Семеновна

ГУК: "Параска" МРМ: - дочь наказного гетмана, казненного 18 сент.1663 г. Брюховецким.Брат Василий, сестра Галина за Данилом Коропом (Кривошея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Семеновна

ок 12 детей, 4 сына
Смерть
18.05.1663
Борзна, Чернігівська область
казнен гетманом И.Брюховецким
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