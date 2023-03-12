Сомко Яким Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.05.1663
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сом Семен
Мать: не указана
з переяславського міщанського роду (http://ru.rodovid.org/wk/Запись:219102)
Работа или профессия
1654
Сотник переяславского полка
Работа или профессия
1660
наказной гетьман Лівобережної України (1660—1663)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Якимовна
Мать ребёнка: Ирина Семеновна
ГУК: "Параска" МРМ: - дочь наказного гетмана, казненного 18 сент.1663 г. Брюховецким.Брат Василий, сестра Галина за Данилом Коропом (Кривошея)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Семеновна
ок 12 детей, 4 сына
Смерть
18.05.1663
Борзна, Чернігівська область
казнен гетманом И.Брюховецким