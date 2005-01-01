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Шевякова София
Шевякова София
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Место рождения
москва
Дата рождения
Около 2005
Пол
Женский
Отец
Шевяков Нет
Мать
Шевякова (Куликова) Оксана Павловна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 2005
Отец:
Шевяков Нет
Мать:
Шевякова Оксана Павловна
москва
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