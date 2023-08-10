Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952

Отец: Песчанов Николай Ефимович

Мать: Песчанова (Кравцова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.05.1972

Дочь: Дербина (Кириченко) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Кириченко Николай Николаевич

Молаканский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.1974

Сын: Кириченко Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Кириченко Николай Николаевич

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