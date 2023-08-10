Кириченко (Песчанова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952
Рождение ребёнка
05.05.1972
Дочь: Дербина (Кириченко) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Кириченко Николай Николаевич
Молаканский, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.12.1974
Сын: Кириченко Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Кириченко Николай Николаевич