(Акинина) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Акинин Назар
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Елунин Иван
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елунин Лука
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Рождение ребёнка
1820
Сын: Елунин Андрей
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Рождение ребёнка
1826
Сын: Елунин Андрей
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Елунин Емельян
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно