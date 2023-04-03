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(Акинина) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Акинин Назар

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Елунин Иван

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елунин Лука

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Рождение ребёнка
1820

Сын: Елунин Андрей

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Рождение ребёнка
1826

Сын: Елунин Андрей

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Елунин Емельян

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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